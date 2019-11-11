نسخة كهربائية من «مرسيدس G-Class»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 03:18 مساء

قالت مديرة قسم «التحول الرقمي» في «دايملر» عن المدير التنفيذي، أولا كالينيوس إن «مرسيدس G-Class» ستدخل عصر المحركات الكهربائية.

«مرسيدس G-Class» الكهربائية ستكون جزءًا من علامة EQ الكهربائية الفرعية، وقد أكدت «دايملر» مسبقًا استثمار 11 مليار دولار في هذه العلامة، وصرح كالينيوس: «بحلول 2022 سنطرح أكثر من 10 موديلات كهربائية مختلفة في الأسواق» ذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وقد تم تحويل G-Class» بالفعل إلى موديل كهربائي عن طريق الشركة النمساوية «Kriesel Electric» المملوكة لنجم السينما الأميركي أرنولد شوارزنيغر، وتصل قوة هذه النسخة إلى 490 حصانًا مع تسارع إلى 100 كلم/ س في نحو 5.6 ثانية، بالاعتماد على حزمة بطاريات 80 كيلوواط/ س مع مدى يتعدى 300 كيلومتر.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
هاريس يبحث مع خبراء ليبيين خيارات إيجاد إطار دستوري
ليبيا
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
الولايات المتحدة تدعم «وضع حد فوري للقتال الدائر في ليبيا»
ليبيا
واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار يحمي حياة السائق إذا تعرض لمشكلة صحية