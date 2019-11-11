نسخة كهربائية من «مرسيدس G-Class»

قالت مديرة قسم «التحول الرقمي» في «دايملر» عن المدير التنفيذي، أولا كالينيوس إن «مرسيدس G-Class» ستدخل عصر المحركات الكهربائية.

«مرسيدس G-Class» الكهربائية ستكون جزءًا من علامة EQ الكهربائية الفرعية، وقد أكدت «دايملر» مسبقًا استثمار 11 مليار دولار في هذه العلامة، وصرح كالينيوس: «بحلول 2022 سنطرح أكثر من 10 موديلات كهربائية مختلفة في الأسواق» ذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وقد تم تحويل G-Class» بالفعل إلى موديل كهربائي عن طريق الشركة النمساوية «Kriesel Electric» المملوكة لنجم السينما الأميركي أرنولد شوارزنيغر، وتصل قوة هذه النسخة إلى 490 حصانًا مع تسارع إلى 100 كلم/ س في نحو 5.6 ثانية، بالاعتماد على حزمة بطاريات 80 كيلوواط/ س مع مدى يتعدى 300 كيلومتر.

