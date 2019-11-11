صور جديدة لـ«بورش باناميرا 2021»

تعمل «بورش» على تحديثات منتصف العمر لسيارتها «باناميرا»، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على تدشين الجيل الحالي.

الشركة الألمانية اكتفت بتحديثات جمالية محدودة في المصابيح الأمامية والخلفية، ولكن الأهم من ذلك أن «باناميرا فيس ليفت» قد تحصل على نسخة أعلى أداء باسم الأسد «Lion»، وهذه النسخة قد تصل قوتها إلى 820 حصانًا مع اعتمادها على محرك هجين متطور، مستوحى من «تيربو S E هايبرد»، وفقًا لموقع «المتوراتي».

في حالة طرح هذه النسخة الرياضية فستمثل منافسة مباشرة لـ«مرسيدس AMG GT 73» القادمة في 2020.. وبالعودة «باناميرا فيس ليفت» القياسية، فمن المتوقع أن يتم تدشينها العام المقبل.

