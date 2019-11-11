مميزات «إنسيجنيا» الجديدة من «أوبل»

بعد أن وصلت إلى الأسواق العربية مؤخرًا، حانت اللحظة لنكتشف معًا أسرار وتفاصيل طراز «أوبل إنسيجنيا» الفاخر الذي يأتي بطراز من فئة السيدان الأنيقة من خلال السطور القليلة التالية.

التصميم الخارجي:

يأتي طراز «أوبل إنسيجنيا» بهيكل خارجي انسيابي يصل طوله 4897 ملم، وعرضه 1863 ملم، مع ارتفاع يصل إلى 1455ملم، على إطارات رياضية بقياس 18 بوصة، وواجهة أمامية فريدة زودت بمصابيح بتكنولوجيا الـLED القوية، لتعكس شخصية وأناقة السيارة.

التصميم الداخلي:

من داخل قمرة قيادة «أوبل إنسيجنيا» سنجد رحابة كبيرة على مقاعد مغطاة بالجلود الفاخرة، ونظامًا ترفيهيًّا مالتيميديا مميزًا يستطيع الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية، وبها نظام تكييف داخلي مميز من «أوبل» للمقاعد الأمامية والخلفية.

صورة توقعية لنسخة OPC من سيارة «أوبل إنسيجنيا»

الأداء:

زودت «أوبل إنسيجنيا» بمحرك جيد يتكون من 4 اسطوانات، وتصل سعته إلى 1500 سي سي، لتستطيع السيارة الجديدة الانطلاق على الطرقات بقوة 165 حصانًا كاملة، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

وبفضل هذا المحرك، ستتمكن «أوبل إنسيجنيا» من الانطلاق من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 9.4 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

كما ستأتي «أوبل إنسيجنيا» بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا على الواجهة الخلفية، مع بعض الأنظمة للتحكم بشكل أفضل، مثل مثبت السرعة، وأنظمة المكابحABS المانع للانزلاق، ونظام EBDلتوزيح حركة المكابح، إلى جانب برنامج التوازن الإليكترونى ESP.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».