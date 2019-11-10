ابتكار يحمي حياة السائق إذا تعرض لمشكلة صحية

كثير من الحوادث تقع على الطريق، حين يتعرض سائق السيارة لمشكلة صحية طارئة، تعيقه عن التحكم في مركبته، أو ربما يفقد وعيه تمامًا، مما يعرض حياته وحياة آخرين للخطر.

ولهذا الغرض، ابتكر العلماء الروس خدمة خاصة على شكل جهاز يثبت داخل السيارة، يمكنه إيقافها وطلب الاستغاثة في حال تسجيله أي مشاكل صحية طارئة لدى سائقها، وفق «نوفوستي».

وقال المكتب الصحفي لمخترعي التكنولوجيا الوطنية الروسية: «من الممكن أن تظهر في روسيا بحلول العام 2022 خدمة خاصة لرصد صحة السائقين أثناء قيادتهم السيارات من خلال تثبيت جهاز هذه الخدمة داخل السيارات»، حسب «روسيا اليوم».

وتابع: «الخدمة ابتكرها العلماء الروس بالتعاون مع شركة أجنبية، تقوم برسم الخرائط عالية الدقة. وسيسمح هذا الجهاز بقياس نبض قلب السائق، وكذلك سرعة حركة السيارة في كل الاتجاهات.. ويمكنه أيضًا رصد الاختلاف بين النشاط الطبيعي للإنسان وسقوطه المفاجئ أو فقدانه الوعي».

وسيكون النظام حيويًّا للغاية بالنسبة للسائقين المسنين. وتدل تقييمات هذه المبادرة على أن نسبة السائقين الذين يتجاوز عمرهم 75 عامًا كانت في روسيا تبلغ العام 2012 نحو 6% من مجموع عدد السائقين، وأن هذا المؤشر سيزداد إلى 10% بحلول العام 2050.

وأوضح بياا للمخترعين: «سيضم هذا النظام عددًا من أجهزة الاستشعار الحساسة للغاية ستتابع الحالة الصحية للسائق. ومن الممكن أن يتصل هذا النظام بالهاتف المحمول. وسيكون من الممكن شراء هذا النظام لدى تجار الأجهزة الإضافية للسيارات».