تعرف إلى جديد رولز رويس كولينان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 02:23 مساء

أزاحت رولز رويس الستار عن نسخة بلاك بادج من كولينان، بتحديثات في التصميم وزيادة في القوة.

حصلت كولينان بلاك بادج على طلاء أسود مطلي يدويا، وشبك أمامي مظلم، كما تم جلب التصميم المظلم إلى قطع عديدة أخرى مثل أنابيب العادم، وتم تخفيف حدة اللون الأسود بجنوط معدنية مقاس 22 بوصة، ومكابح حمراء وخطوط صفراء، كما توجد لمسات صفراء أخرى على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، جنبا إلى جنب مع الجلود السوداء التي تغطي كل الأسطح التي يمكن لمسها، وتتوافر كولينان بالسقف المضاء بالنجوم، الذي يحتوي على 1,344 من كابلات الألياف البصرية، ليشبه سماء الليل.

تستمد السيارة قوتها من محرك V12 بسعة 6.75 لتر ينتج قوة قدرها 592 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران بزيادة قدرها 29 حصانا و37 نيوتن.متر من عزم الدوران عن الإصدار القياسي، مما يحسن تسارعها من 0 إلى 96 كم/س لتصبح 4.9 ثانية فقط، رغم وزنها البالغ 2,753 كجم، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ولمساعدتها على التعامل بشكل أفضل مع الطاقة الإضافية، قامت رولز رويس بتحديث نظام التعليق والمكابح، بالإضافة إلى إضافة تقنيةIntuitive Throttle التي توفر نقلا أكثر سرعة في ناقل الحركة ذي الثماني سرعات، كما يتوافر ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم مما يمنحه نغمة أعمق.

وفي النهاية، فإن رولز رويس كولينان بلاك بادج 2020 معروضة للبيع بالفعل، بسعر يبدأ من 382,000 دولار في الولايات المتحدة.
 

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