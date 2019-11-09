بالفيديو: «مازدا» تقتحم عالم السيارات الكهربائية

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «مازدا» عن طراز كهربائي جديد كروس أوفر مميز، وذلك خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات في دورته الجارية.

وأطلقت الشركة اليابانية على السيارة الكهربائية اسم «MX-30»، التي يتوقع لها الخبراء مكانة مذهلة في سوق السيارات العالمي.

التصميم الخارجي:

انطلقت MX-30 بتصميم خارجي انسيابي، يظهر فيه جليا رؤية الشركة اليابانية للمستقبل، وكان أبرزها المصابيح التي تعمل بتكنولوجيا الـLED القوية التي تأتي جنبا إلى جنب مع واجهة أمامية جذابة، السقف البانورامي الرائع الذي يختلف مع اللون الأساسي لهيكل السيارة، وأخيرا الأبواب التي تفتح في اتجاه معاكس مثل طرازات رولز رويس الفارهة.

التصميم الداخلي:

من داخل قمرة القيادة، سنجد واجهة قيادة فريدة تحتوي على ثلاث شاشات، واحدة أمام السائق مباشرة، واثنتان تعملان بتكنولوجيا التحكم باللمس في الكونسول الوسطي، مع إمكانية اتصال الهواتف الذكية بالنظام الترفيهي للسيارة المالتيميديا.

وزينت السيارة من الداخل بعناصر صنعت من البلاستيك والخشب الفاخر والكروم اللامع والأنيق، كما زودت بمقاعد مغطاة بجلود فاخرة مع إمكانية استيعاب خمسة أشخاص بارتياحية كبيرة.

الأداء:

وكشفت الشركة اليابانية عن بعض أسرار السيارة الاختبارية، مثل المحرك الكهربائي الذي سيتمكن من توليد قوة جيدة تصل إلى 143 حصانا.

كما سيعمل طراز MX-30 الجديد من مازدا بحزمة بطاريات قوية تستطيع العمل بمعدل 35.5 كيلووات في الساعة، مع مسافة سير محدودة حسب الشحنة الواحدة للبطارية تصل إلى 210 كيلومترات، مع أنظمة أمان تمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، ونظام مثبت السرعة وأجهزة حسية لقياس المسافات في محيط السيارة.

وكان «يوشيكازو ناجاي» المتحدث الإعلامي الرسمي باسم شركة «مازدا» قد صرح قائلا: «سيتم عرض طراز جديد، يعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل في توليد الحركة، ولكنها ستكون نسخة اختبارية فقط في الوقت الحالي».

هذا المحتوى من تيربو العرب