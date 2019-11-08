صور مسربة لسيارة «بي إم دبليو iNext»

استطاع المصورون التجسسيون رصد صور لداخلية «بي إم دبليو iNext»، لتظهر لنا تفاصيل جديدة للسيارة الكهربائية المستقبلية.

التمويهات الكثيفة تغطي الأجزاء الداخلية للسيارة مع إظهار لبعض الأجهزة وأدوات التحكم مكشوفة للعين. ونلاحظ أن الكونسول الوسطي يحمل أدوات تحكم موقتة لن تجد مكانا في السيارة الإنتاجية، كما نشاهد أدوات التحكم الأنيقة بناقل الحركة وقرص التحكم بنظام بي إم دبليو الترفيهي. وأخيرا نشاهد الشاشات المنحنية في المقدمة التي لا تزال في مرحلة التطوير، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

تعطي الصانعة الألمانية أهمية كبيرة لسيارتها «iNext» التي لن تكون مجرد سيارة جديدة من الشركة، بل مدخل «بي إم دبليو» إلى تطوير تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة والمحركات الكهربائية الاعتمادية. ومن المتوقع وصول السيارة الإنتاجية في 2021 باسم «iX5».

