تعرف على سعر «هوندا CR-V» موديل 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 12:54 مساء

كشفت شركة هوندا عن سيارتها «هوندا CR-V» مع الأسعار والمواصفات لموديل 2020 بالتحديثات الجديدة، وبعد مرور قرابة ربع قرن على إطلاقها.

التحديثات بسيطة وأغلبها في المقصورة الداخلية، التي تم تغيير الكونسول الأوسط فيها ليكون أكثر راحة في الاستعمال والتخزين، وبالنسبة إلى الأسعار فيبدأ الموديل الآن من 26,145 دولارا، وفقا لموقع «متوراتي».

وقد حصل التحديث الجديد على حزمة تقنيات سلامة هوندا الجديدة بشكل قياسي، التي تشمل أنظمة التحذير من مغادرة حارة الطريق والبقاء فيها وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ورصد المشاة والمزيد، كما تعتمد على محرك تيربو 1.5 لتر أقوى بستة أحصنة من المحرك السابق.

الراغبون في المزيد من الخيارات والمزايا بإمكانهم شراء نسخة تورينج بـ33,345 دولارا، والتي تشمل تدفئة المقود والشحن اللاسلكي للهواتف وتهوية أو تدفئة المقاعد وتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة