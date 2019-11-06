تعرف على سعر «هوندا CR-V» موديل 2020

كشفت شركة هوندا عن سيارتها «هوندا CR-V» مع الأسعار والمواصفات لموديل 2020 بالتحديثات الجديدة، وبعد مرور قرابة ربع قرن على إطلاقها.

التحديثات بسيطة وأغلبها في المقصورة الداخلية، التي تم تغيير الكونسول الأوسط فيها ليكون أكثر راحة في الاستعمال والتخزين، وبالنسبة إلى الأسعار فيبدأ الموديل الآن من 26,145 دولارا، وفقا لموقع «متوراتي».

وقد حصل التحديث الجديد على حزمة تقنيات سلامة هوندا الجديدة بشكل قياسي، التي تشمل أنظمة التحذير من مغادرة حارة الطريق والبقاء فيها وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ورصد المشاة والمزيد، كما تعتمد على محرك تيربو 1.5 لتر أقوى بستة أحصنة من المحرك السابق.

الراغبون في المزيد من الخيارات والمزايا بإمكانهم شراء نسخة تورينج بـ33,345 دولارا، والتي تشمل تدفئة المقود والشحن اللاسلكي للهواتف وتهوية أو تدفئة المقاعد وتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

