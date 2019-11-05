شحن سيارة كهربائية في 10 دقائق فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 12:12 مساء

تمكن مجموعة من المهندسين من شحن سيارة كهربائية بالكامل في غضون 10 دقائق فقط، مع مدى سير هائل جيد يصل إلى 320 كيلو مترا.

وقام بالتجربة المثيرة مجموعة من المهندسين في جامعة بن ستايت الأميركية، التي تهدف إلى حل المشكلة الأساسية في المركبات التي تعتمد على البطاريات الكهربائية، والتي تعاني من مدى سير محددة مع وقت زمني طويل لإعادة شحن البطارية من جديد.
ونجحت التجربة بعد أن قام المهندسون القائمون على التجربة برفع درجة حرارة بطارية من الليثيوم أيون إلى 60 درجة مئوية أثناء الشحن لتحصل على أكبر كم من الطاقة في وقت قصير.

ومن ثم قاموا بخفض درجة حرارة البطارية من جديد من أجل بدء الاستخدام، ولكنهم أكدوا أن هذه التقنية ما زالت في مرحلة الاختبار.

وفي هذا السياق صرح أحد القائمين على التجربة تشاو يانغ وانغ قائلاً «مفتاح نجاح التجربة يأتي من خلال تسخين سريع للبطارية، ولكن تجب مراعاة أن بقاء درجة الحرارة مرتفعة لفترة طويلة سيضر بالبطارية وسينخفض بمعدلات العمر الافتراضي لها».

يذكر أن مدى سير البطارية الكهربائية وقوتها تعتبر صداعا في عقول مصممي هذه الطرازات، وهناك بعض السيارات تستغرق وقتاً طويلاً، فعلى سبيل المثال يحتاج شحن بطاريات سيارات «تيسلا» إلى حوالي 30 دقيقة كاملة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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