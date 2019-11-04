تعرف على مميزات «كيا أوبتيما 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 12:20 مساء

كشفت عدة تقارير صحفية عالمية متخصصة في عالم السيارات تسريبات من داخل جدران الشركة الكورية الجنوبية لصناعة السيارات «كيا».

وتفيد التسريبات بأن شركة كيا تستعد لاطلاق طراز جديد بتصميم رياضي متعدد الاستخدامات «SUV»، لينضم إلى أسطول السيارات الرياضية في الشركة الكورية، وأبرزها الموديلات الحديثة من «سول» و«تيلورايد».
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وتشير التقارير إلى أن التسريبات تشير إلى أن السيارة الرياضية المنتظرة ستكون «أوبتيما» الشهيرة، التي كشفت «كيا» في وقت سابق أنها بصدد طرحها كأحد موديلات الشركة للعام 2021.
كما نشرت الشركة الكورية الجنوبية في وقت سابق الصور الترويجية الأولى لطراز «أوبتيما»، تمهيدًا لحملة تشويقية كبيرة عن الموديل الرياضي متعدد الاستخدامات.

ويرى خبراء عالم السيارات من خلال الصور الأولى، أن طراز «أوبتيما» مستوحى إلى حد كبير على صعيد التصميم الخارجي من طراز كيا K5 الشهير.

عن كيا أوبتيما:
سيارة سيدان متوسطة الحجم بأربعة أبواب تصنع من شركة الكورية «كيا موتورز»، صدر الجيل الأول منها في العام 2000، وكان يتم تسويقها باسم أوبتيما، ولكنها شهدت حملة أخرى حملت اسم ماغنتيس، وانتشرت في وقتها في القارة الأوروبية وكندا.

أما الجيل الثاني منها فأطلقت عليه الشركة اسم «كي 5» أو «لوتوز» في الأسواق المحلية الكورية، واستمر استخدام اسم أوبتيما وماغنتيس في باقي أنحاء العالم.

ومع توالي الأجيال لهذا الطراز، قررت «كيا» أن يستخدم اسم «أوبتيما» في جميع أنحاء العالم فيما عدا كوريا الجنوبية والصين، حيث ما زال يستخدم اسم «كي5».

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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