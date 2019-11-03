تعرف على كهربائية «فورد» الجديدة

لم يعد يفصلنا الكثير من الوقت للكشف عن سيارة فورد «SUV» الكهربائية، ورأينا في وقت سابق عديد الصور التخيلية وليس لدينا أي مشكلة في رؤية المزيد من الصور.

موقع «Mach E Forum» آثر إلا أن يزود عشاق السيارات بصور تخيلية قد تكون الأخيرة لـ «SUV» فورد الكهربائية الرياضية، وتحمل السيارة العديد من العناصر الخاصة بفورد موستانج، التي قد نراها تصل فعلًا لسيارة الـ«SUV»

من المتوقع أن تحصل الـ «SUV» الكهربائية على خصائص أداء مشتقة مباشرة من شقيقتها موستانج، وتكشف تقارير بأن السيارة قد تتوافر بنظام الدفع الخلفي أو الكلي وبعدة مستويات من الأداء والأحصنة وذلك بحسب موقع متوراتي .

سننتظر حتى تاريخ 17 من نوفمبر الجاري لكشف الـ «SUV» فورد الكهربائية واسمها الرسمي.