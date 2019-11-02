الفرق بين عزم السيارة وقوة الحصان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 04:18 مساء

يتردد كثيرا مصطلح عزم السيارة وقوة الحصان على مسامع محبي السيارات وقائديها، لذلك نقدم إليكم تعريفا شاملا يوضح الفرق بين المصطلحين.. تعرفوا إليهما معنا وفقا لموقع «مصراوي».

لا يمكن تحديد أيهما أهم من الآخر؛ فمن حيث الأساس يعتبر كلا المصطلحين مؤشر عددي نسبي، لا يعطي بيانات واضحة إلا عند اقترانه مع عدد لفات المحرك.

المعنى الفيزيائي
- وبالمعنى الفيزيائي فإن القوة هي مقدار الطاقة، التي يمكن تحويلها في فترة زمنية معينة، والتي تقاس في حالة السيارات بوحدة الكيلووات أو الحصان.
- وتصف القوة الاسمية المنصوص عليها في نشرة مواصفات السيارة أقصى قدر ممكن يمكن لمحرك الاحتراق الداخلي توليده لدى عدد لفات عال نسبيا. ونظرا إلى أن المحرك عادة ما يدور بعدد لفات منخفض خلال القيادة اليومية، فإن الطاقة الناتجة تكون أقل في المعتاد.

عزم الدوران
- يشير إلى القوة، التي تؤثر على عمود الإدارة أثناء الدوران، ووحدة قياسه هي النيوتن متر. وفي محركات الاحتراق الداخلي يكون الحد الأقصى لعزم الدوران لدى عدد لفات المحرك المنخفضة.

وكلما زاد عزم الدوران وانخفض عدد لفات المحرك، زادت قوة السيارة في عملية التسارع، ولهذا السبب تعتبر السيارات المزودة بمحركات الديزل تربو هي الأنسب لأغراض الجر والقطر بسبب توليد عزم دوران عال لدى عدد لفات منخفض.

وتولد محركات البنزين غير المزودة بشاحن تربو عزم دوران منخفض للغاية مع عدد لفات منخفض؛ لذا فهي تحتاج إلى عدد لفات عال عندما يرغب قائد السيارة في التسارع بقوة. وقد تغلبت محركات البنزين الحديثة على هذه المشكلة بفضل شواحن التربو والكمبريسور؛ حيث أصبحت قادرة على توليد المزيد من عزم الدوران لدى عدد اللفات المنخفض.

مدى السرعة
وعند الرغبة في معرفة مدى السرعة، التي يمكن أن تصل بها السيارة إلى سرعة معينة بأقصى تسارع، على سبيل المثال من 0 إلى 100 كم/ساعة، فإن مؤشر القوة عادة ما يعطي إشارة أفضل مقارنة بعزم الدوران. وفي مثل هذه المناورة لا يلعب عزم الدوران العالي لدى عدد اللفات المنخفض دورا يذكر، وذلك لأن المحرك يكون بشكل دائم في أعلى نطاق لعدد اللفات.

ومع تزايد الاهتمام بتقليل الانبعاثات الضارة عن طريق تقليل معدل استهلاك السيارة من الوقود، أصبحت شركات السيارات تعتمد على نطاق عدد لفات واسع يظل فيه عزم الدوران مرتفعا بشكل ثابت حتى عند عدد اللفات المنخفض، وهو ما يوفر في النهاية أسلوب قيادة فعالا، وفي الوقت ذاته موفر في استهلاك الوقود.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
«طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: إظهار عدد السعرات الحرارية يقلص استهلاك الوجبات الدسمة