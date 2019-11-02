الفرق بين عزم السيارة وقوة الحصان

يتردد كثيرا مصطلح عزم السيارة وقوة الحصان على مسامع محبي السيارات وقائديها، لذلك نقدم إليكم تعريفا شاملا يوضح الفرق بين المصطلحين.. تعرفوا إليهما معنا وفقا لموقع «مصراوي».

لا يمكن تحديد أيهما أهم من الآخر؛ فمن حيث الأساس يعتبر كلا المصطلحين مؤشر عددي نسبي، لا يعطي بيانات واضحة إلا عند اقترانه مع عدد لفات المحرك.

المعنى الفيزيائي

- وبالمعنى الفيزيائي فإن القوة هي مقدار الطاقة، التي يمكن تحويلها في فترة زمنية معينة، والتي تقاس في حالة السيارات بوحدة الكيلووات أو الحصان.

- وتصف القوة الاسمية المنصوص عليها في نشرة مواصفات السيارة أقصى قدر ممكن يمكن لمحرك الاحتراق الداخلي توليده لدى عدد لفات عال نسبيا. ونظرا إلى أن المحرك عادة ما يدور بعدد لفات منخفض خلال القيادة اليومية، فإن الطاقة الناتجة تكون أقل في المعتاد.

عزم الدوران

- يشير إلى القوة، التي تؤثر على عمود الإدارة أثناء الدوران، ووحدة قياسه هي النيوتن متر. وفي محركات الاحتراق الداخلي يكون الحد الأقصى لعزم الدوران لدى عدد لفات المحرك المنخفضة.

وكلما زاد عزم الدوران وانخفض عدد لفات المحرك، زادت قوة السيارة في عملية التسارع، ولهذا السبب تعتبر السيارات المزودة بمحركات الديزل تربو هي الأنسب لأغراض الجر والقطر بسبب توليد عزم دوران عال لدى عدد لفات منخفض.

وتولد محركات البنزين غير المزودة بشاحن تربو عزم دوران منخفض للغاية مع عدد لفات منخفض؛ لذا فهي تحتاج إلى عدد لفات عال عندما يرغب قائد السيارة في التسارع بقوة. وقد تغلبت محركات البنزين الحديثة على هذه المشكلة بفضل شواحن التربو والكمبريسور؛ حيث أصبحت قادرة على توليد المزيد من عزم الدوران لدى عدد اللفات المنخفض.

مدى السرعة

وعند الرغبة في معرفة مدى السرعة، التي يمكن أن تصل بها السيارة إلى سرعة معينة بأقصى تسارع، على سبيل المثال من 0 إلى 100 كم/ساعة، فإن مؤشر القوة عادة ما يعطي إشارة أفضل مقارنة بعزم الدوران. وفي مثل هذه المناورة لا يلعب عزم الدوران العالي لدى عدد اللفات المنخفض دورا يذكر، وذلك لأن المحرك يكون بشكل دائم في أعلى نطاق لعدد اللفات.

ومع تزايد الاهتمام بتقليل الانبعاثات الضارة عن طريق تقليل معدل استهلاك السيارة من الوقود، أصبحت شركات السيارات تعتمد على نطاق عدد لفات واسع يظل فيه عزم الدوران مرتفعا بشكل ثابت حتى عند عدد اللفات المنخفض، وهو ما يوفر في النهاية أسلوب قيادة فعالا، وفي الوقت ذاته موفر في استهلاك الوقود.

