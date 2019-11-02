تعرف إلى سعر أيقونة ميني كوبر «SE»

أعلنت الشركة البريطانية العريقة لصناعة السيارات «ميني كوبر» عن التكلفة الرسمية لطرازها الكهربائي الجديد، الذي سيعرف باسم «SE»، والذي يستعد للانطلاق رسميا إلى أسواق السيارات الأميركية في مطلع شهر مارس من العام المقبل 2020.

وكشفت عدة تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات، أن موديل «ميني كوبر SE» الذي يعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية في توليد الحركة، سيصدر إلى الأسواق الأميركية بسعر يبدأ من نحو 30 ألف دولار أميركي، إلى جانب إضافة 850 دولارا من أجل تكلفة خدمة توصيل لعملاء الشركة بالولايات المتحدة.

عن طراز «ميني كوبر SE» الكهربائي:

زودت السيارة الجديدة من الشركة البريطانية بمحرك يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 181 حصانا كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن متر، مع حزمة من البطاريات التي تصل طاقتها إلى 32.6 كيلووات في الساعة

وبفضل هذا المحرك، سيتمكن طراز «كوبر SE» من الانطلاق من السكون وحتى 60 ميلا في الساعة في غضون 6.9 ثوان فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 93 ميلا في الساعة

واكتفت الشركة البريطانية بهذه التفاصيل في الوقت الحالي، ولم تكشف عن نطاق السير لحزمة البطاريات في الشحنة الواحدة لها، ولكن بعض التقارير الصحفية نشرت تسريبات أن محرك طراز «ميني كوبر SE» الكهربائية سيتمكن من السير لمسافة تصل إلى 114 ميلا في الشحنة الواحدة للبطارية.

هذا المحتوى من تيربو العرب