تجربة ناجحة لشحن سيارة كهربائية في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 11:28 صباحا
التجربة الناجحة لشحن السيارة قام بها فريق من المهندسين من جامعة «بن ستايت» الأميركية (أ ف ب)

نجح فريق من المهندسين من جامعة «بن ستايت» الأميركية في شحن سيارة كهربائية في عشر دقائق ومنحها استقلالية للسير مسافة 320 كيلومترا، على أمل أن يساعد إنجازهم هذا الذي ما زال قيد الاختبار في حل مشكلة أساسية في هذه المركبات.

ورفع المهندسون حرارة البطارية إلى 60 درجة مئوية وقت شحنها لتمكينها من الاستحصال على هذه الكمية الكبيرة من الطاقة، ثم خفضوها إلى مستوى الحرارة السائدة خلال الاستخدام، وفق ما جاء في الدراسة المنشورة في مجلة «جول»، حسب «فرانس برس».

ومن خلال التلاعب بهذه الطريقة بمستوى الحرارة، تفادى الباحثون المشاكل التي قد تنجم عن عمل بطارية بالليثيوم وسط حرارة مرتفعة، كما أنهم زادوا من صلاحية عملها.

وقال تشاو-يانغ وانغ، أحد القيمين على هذه الدراسة، إن «مفتاح النجاح يكمن في تسخين سريع، لأنه إذا بقيت الحرارة مرتفعة لفترة طويلة، فإن ذلك سيضر كثيرا بالبطارية».

ولا شك في أن تصنيع بطاريات من هذا النوع على نطاق واسع سيستغرق عقدا، حسب ريك ساشليبن، وهو عالم كيمياء متقاعد وعضو في جمعية الكيمياء الأميركية لا علاقة له بهذه الدراسة.

ولا بد من ضمان أن تكون تقنيات الشحن هذه الفائقة السرعة ثابتة وآمنة كي لا تتسبب بانفجارات، نظرا إلى الحرارة المرتفعة وكمية الطاقة الكبيرة المنقولة.

وقال الكيميائي إن «تقنية الشحن السريع هي مراد صانعي السيارات الكهربائية وضرورية لمزاحمة المحركات ذات الاحتراق الداخلي».

ويستغرق مثلا شحن بطاريات سيارات «تيسلا» 30 دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى