تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم

كشفت شركة باوجون الصينية التابعة لـ«جنرال موتورز» عن سيارتها «RS-3» في الصين.

تعتمد السيارة على لغة التصميم الجديدة بباوجون، حيث تتميز بشبك أمامي جديد ومصدات أمامية منقحة وواجهة أمامية قوية تتميز بمصابيح أمامية رفيعة، إضافة إلى سقف عائم، ومن الخلف تحصل المصابيح الخلفية على تصميم مشابه للأمامية، وتشبه إلى حد ما تصميم «RM-5» الجديدة، وفي الداخل، تتميز بلوحة قيادة حديثة مع شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية، كما تتوافر بعجلة قيادة رياضية ومفاتيح تشبه البيانو في الكونسول الوسطي وذلك بحسب موقع المتوراتي.

تأتي أبعاد السيارة بطول 4,305 مم، وعرضها 1,748 مم وارتفاعها 1,597 مم، ولديها قاعدة عجلات بطول 2,550 مم، توفر لها داخلية فسيحة للركاب وممتلكاتهم، أما بالنسبة إلى التقنيات فقد حصلت على نظام متقدم للتعرف على الصوت، والتحديثات عبر الأثير.

تعتمد سيارة «RS-3» على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 105 أحصنة، بتنفس طبيعي يتصل إما بناقل حركة متغير باستمرار «CVT» أو ناقل حركة يدوي بست سرعات، وتتوافر «باوجون RS-3» في أربعة طرازات في الصين، مع أسعار مفاجئة تتراوح بين 10,160 دولار و12,710 دولار.

