بالفيديو: تعرف على سيارة «نيسان IMK»

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «نيسان» بإطلالة خاصة عن السيارة ذات التصميم المستقبلي «IMK»، التي تعتمد كليا في توليد الحركة على الطاقة الكهربائية.

ويأتي هذا الظهور المميز بالتزامن مع نشر الصور الترويجية الأولى للسيارة «IMK»، الذي جاء بتصميم صغير الحجم يصل طوله إلى 135 بوصة، ويصل عرضه 59.5 بوصة فقط، ليكون بذلك أصغر السيارات التي شاركت في فعاليات معرض طوكيو في نسخته للعام 2019.

وخلال الكشف الرسمي عن السيارة الجديدة في المعرض الياباني الشهير، صرحت نيسان بأن الطراز الجديد سيصدر بتقنية تظهر لأول مرة، ويكفي القول بأن «IMK» لا تحتوي على أي نظام تقليدي متعارف عليه سوى زر تشغيل السيارة وناقل السرعة.

وأعلنت «نيسان» من خلال منصتها أن المحرك كهربائي أحادي، ويتميز بمعدل تسارع جيد واستجابة كبيرة لسائق السيارة «IMK».

الموديل الجديد «IMK» يأتي ضمن قائمة كبيرة من الموديلات من صناعة شركة «نيسان» التي ستشارك خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستشارك بأسطول يصل إلى 14 موديلا يتم الكشف عنها لأول مرة.

نبذة عن معرض طوكيو:

يقام كل عام في أواخر شهر أكتوبر بداية من يوم 24، وتستمر فعالياته حتى اليوم الرابع من شهر نوفمبر على الأراضي اليابانية في العاصمة الشرقية طوكيو.

ويشتهر بعرض كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا السيارات، بداية من أحدث موديلات العام، مرورا بالطرازات المعدلة والجديدة كليا، ونهاية بالسيارات الاختبارية، التي تكشف عن أفكار كبار صناعة السيارات للمستقبل.

هذا المحتوى من تيربو العرب