سيارة رياضية جديدة من دايهاتسو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 02:07 مساء

أعلنت الشركة اليابانية العريقة في مجال صناعة السيارات «دايهاتسو» عن انطلاق الطراز الرياضي الجديد من مصانعها، والذي سيعرف باسم «جي آر سبورت»، وسيكون أحد موديلات الشركة للعام المقبل 2020.

ونشرت الشركة التابعة لمجموعة تويوتا اليابانية الصور الترويجية الأولى لطراز «جي آر سبورت»، وأوضحت دايهاتسو أن الموديل الرياضي الجديد شارك في تصميمه قسم تطوير السيارات الرياضية بشركة تويوتا.

وشهدت السيارت «جي آر سبورت» تصميما رياضيا مذهلا بسقف متحرك، مستوحى من إطلالات موديل شركة نيسان الشهير «جي تي آر».

وكشفت الشركة اليابانية عن مواصفات الأداء للسيارة «جي تي آر»، التي جاءت بمحرك تصل سعته إلى 660 سي سي، ليستطيع توليد قوة تصل إلى 63 حصانا فقط.

كما سيتصل المحرك الصغير بناقل سرعة يدوي مكون من 5 سرعات مختلفة، مع وجود خيار ناقل سرعة آخر مكون من 7 سرعات.

وأخيرا كشفت شركة دايهاتسو أن طراز «جي آر سبورت» سينطلق في الأسواق اليابانية رسميا للبيع بداية من شهر نوفمبر المقبل، وسيصل سعر النسخة الواحدة منها 22.000 ألف دولار أميركي.
 

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