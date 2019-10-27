موعد بدء اختبار سيارات «هيونداي» الذاتية القيادة

تبدأ الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» اختبار سيارتها الذاتية القيادة على طرق جنوب كاليفورنيا، في نوفمبر.

وأعلنت «هيونداي» أنها تعاونت مع مجموعة «بوني.آي» للتكنولوجيا وشركة «فيا» التي تقدم خدمة «بوترايد» للتوصيل عند الطلب التي ستوفر رحلات مجانية في المركبات الذاتية التحكم في مدينة إيرفين ابتداء من 4 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

وقال كريستوفر تشانغ رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجية والتكنولوجيا، في شركة «هيونداي موتور»، «الهدف من ذلك هو درس سلوك المستهلك في بيئة يكون فيها التنقل تشاركيًّا».

وستنسق «فيا» من خلال برنامجها الرحلات المشتركة من نقاط الانطلاق أو الوصول، وستجهز المركبات بتكنولوجيا «بوني.آي» للقيادة الذاتية، وفقًا لشركة «هيونداي».

تشمل المنطقة التي تغطيها تطبيق «بوترايد» المراكز السكنية والتجارية و«النقاط الأساسية»، كما أوضحت الشركة. و«هيونداي» هي الشركة الأحدث التي تنشر السيارات الذاتية القيادة في السوق الأميركية.

فحاليًا، هناك شركات أخرى موجودة على طرق الولايات المتحدة أبرزها «وايمو» التابعة لـ«غوغل» و«كروز» التابعة لـ«جنرال موتورز» وشركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا».