تعرف على سعر سيارة مارلين مونرو

واحدة من أشهر نجوم الفن في هوليوود على الإطلاق، والتي تعتبر أيقونة الإغراء والأناقة والغناء في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي. إنها مارلين مونرو.

واليوم عزيزي القارئ سنتحدث عن سيارة النجمة الراحلة عن عالمنا التي تقدر في وقتنا الحالي بسعر خيالي، يتخطى أسعار الكثير من الموديلات الحديثة.

امتلكت مارلين مونرو سيارة «ثندربيرد» موديل العام 1956 ومن إنتاج الشركة الأميركية العريقة لصناعة السيارات «فورد»، التي كانت تمتاز بتصميم جذاب وأنيق لتعكس شخصية النجمة الهوليوودية.

وقامت مارلين بشراء السيارة في العام 1955 وكانت بمثابة المكافأة الشخصية لنفسها بعد نجاح فيلمها الشهيرThe Seven Year Itch الذي كانت تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وبعد مرور 8 أعوام على امتلاك سيارة فورد «ثندربيرد»، قررت مارلين إهداء السيارة لجيسون ستراسبيرغ نجل المخرج العالمي «لي ستراسبيرغ»، الذي كان له دور كبير في بزوغ موهبة التمثيل لدى مارلين من خلال التدريبات المكثفة.

وجاءت الهدية في مناسبة عيد مولد ستراسبيرغ الابن، قبل أن تتوفى مارلين لاحقًا في شهر أغسطس من العام ذاته عن عمر يناهز 36 عامًا.

ومع مرور الوقت، تم عرض سيارة نجمة هوليوود في مزاد علني بسعر خيالي، وصل إلى نحو 490 ألف دولار، لتصدق توقعات دار المزادات الأميركية «جولين أوكشنز» التي كانت تأمل في وصول السيارة إلى نصف المليون دولار، وساعدت حالة السيارة الرائعة في الوصول إلى هذا السعر.

الجدير بالذكر أن طراز فورد «ثندربيرد» الذي كان ملكًا لمارلين يومًا مًا، تميز باللون الأسود للهيكل وداخلية تدمج بين الأبيض والأسود، إلى جانب إطارات كلاسيكية مذهلة وسقف أسود قابل للطي.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»