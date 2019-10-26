بالصور: تعرف إلى جديد سيارة جولف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 04:46 مساء

قدمت فولكس فاغن سيارتها الجديدة كليا جولف، ولأول مرة ستتوافر السيارة بخمس نسخ هجينة بعضها بالقابس، وكلها ببطاريات 13 كيلوواط/س، تدعم القيادة بناء على الطاقة الكهربائية فحسب لـ60 كيلومترا.

التصميم الخارجي اعتيادي نوعا ما، ولكن داخليتها أكثر إثارة، حيث دخلت العصر الرقمي أخيرا، مع نظام تواصل بالإنترنت وشاشة عرض رأسية اختيارية وعدد واسع من تقنيات مساعدة السائق، مثل نظام قيادة ذاتية على الطرق السريعة بسرعات تصل إلى 210 كم/س، مع إمكانية أخذ وإرسال إشارات للسيارات الأخرى بمدى 800 متر وإشارات من البنية التحتية للمدن، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتشمل مواصفات جولف الجديدة مصابيح أمامية وخلفية LED وفتح السيارة عن بعد، ولوحة عدادات رقمية، وشاشة 8.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ونظام الحفاظ على حارة الطريق، ونظام رصد للمشاة، مع جنوط 16 إنشا وشحن لاسلكي للهواتف والمزيد.

وتعتمد جولف الأحدث على محركات توربو ديزل وبترول جديدة بالحقن المباشر، بقوة تتراوح بين 90 إلى 300 حصان، وجير يدوي بست سرعات أو مزدوج وأنظمة دفع أمامي أو رباعي.

ولا ننسى النسخ الهجينة لجولف، التي تشمل موديلات هجينة مخففة بمولد كهربائي 48 فولت، وبطارية ليثيوم ايون 48 فولت، بقوة تتراوح بين 110 و150 حصانا، مع نسخ أخرى هجينة بالكامل بقوة 204 أو 245 حصانا.
 

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