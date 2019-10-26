كهربائية جديدة من «نيسان» في طوكيو

أزاحت الصانعة اليابانية نيسان الستار عن سيارة «أريا» الاختبارية في معرض طوكيو للسيارات للعام 2019.

«نيسان أريا» الاختبارية هي كروس أوفر متوسطة الحجم كهربائية بالكامل، وتأتي قريبة من تصميم شقيقتها الاختبارية IMX، التي أعلنت عنها «نيسان» ضمن فعاليات معرض معرض طوكيو للعام 2017.

بحيث يأتي التصميم الخارجي برفارف أمامية عريضة احتوت على جنوط بحجم 21 إنشا. وجاءت الواجهة بمصابيح رئيسية LED رفيعة مدموجة بشبك «نيسان» المعروف الذي يأخذ شكل حرف V. ويتوسط الشبك علامة «نيسان» المضيئة. في الخلف حصلت كذلك على إضاءة رفيعة جاءت بقطعة واحدة امتدت على طول الخلفية وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية صممت بأسلوب راق وحديث يتسم بالبساطة، وتم التركيز على إعطاء السائق شعور الراحة والرحابة. وحصلت على شاشة عرض خاصة بنظام الترفيه والمعلومات بحجم كبير، تحوي في جعبتها معظم أزرار التحكم بنظام التكييف والنظام الصوتي.

كما حصلت «أريا» الاختبارية على نظام نيسان ProPilot 2.0 الخاص بالقيادة الذاتية دون الحاجة إلى تدخل سائق المركبة.

تستمد «أريا» الاختبارية قوتها من زوج من المحركات الكهربائية ثبت أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي. وتضيف «نيسان» بقولها إن السيارة الاختبارية سوف تتحلى بمتعة قيادة السيارات عالية الأداء وستتوافر بأنماط قيادة مختلفة.

