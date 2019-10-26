بالصور: سيارة تحاكي المستقبل من «لكزس»

خطفت الشركة اليابانية لصناعة السيارات «لكزس» أنظار الحضور إلى منصتها خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، وذلك من خلال النموذج المستقبلي المميز «LF-30».

وقدمت «لكزس» الطراز الرياضي الجديد، الذي يكشف خطة وتطلعات الشركة لمستقبل عالم صناعة السيارات.

التصميم الخارجي:

يتميز الطراز المستقبلي «LF-30» بأبوابه الـ4 التي تفتح للأعلى مثل الطائرات الفاخرة، مع سقف زجاجي بالكامل، وهيكل يصل طوله إلى 200.4 بوصة وعرض يصل إلى 78.5 بوصة، وعلى ارتفاع 63 بوصة.

الأداء:

على صعيد أداء السيارة لكزس «LF-30»، يأتي الطراز المستقبلي بأربعة محركات تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية النظيفة، وبنظام دفع رباعي للإطارات

وبفضل المحركات الأربعة، تستطيع السيارة المستقبلية من لكزس الانطلاق بقوة هائلة تصل إلى 536 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر.

كما تستطيع السيارة الانطلاق من السكون وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة في غضون 3.8 ثانية.

ومن خلال منصة «لكزس» في معرض طوكيو الدولي للسيارات، أعلنت الشركة أن السيارة ما زالت في مرحلة الاختبار، وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل إلى الأسواق العالمية في عام 2030.

هذا المحتوى من تيربو العرب