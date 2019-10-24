بالفيديو: «سيارة المستقبل» من «نيسان»

السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر غاية في الانسيابية والأناقة (أرشيفية: الإنترنت)

أزاحت شركة نيسان في معرض طوكيو الأخير الستار عن نموذج لسيارة كهربائية متطورة، وصفها عديد من الخبراء بأنها ستكون أساسا لسيارات المستقبل.

وجاءت سيارة «EVP» الجديدة بهيكل كروس أوفر غاية في الانسيابية والأناقة، طوله 4 أمتار و60 سنتيمترا، بعرض 190 سنتيمترا، وارتفاع 163 سنتيمترا، مزين بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 21 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

ووصلت روح العصرية والتطور إلى قمرة هذه السيارة أيضا، إذ خلت تقريبا من أي أزرار، وزودت بلوحة قيادة عليها شاشة كبيرة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.

والأهم من كل ذلك هو نظام ProPilot 2.0 للقيادة الذاتية الذي حصلت عليه هذه السيارة، والذي يمكنه التحكم بالقيادة بشكل كامل على الطرقات السريعة، ويمنع EVP من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات بفضل مجموعة كبيرة من الحساسات ونظام إلكتروني يحدد السرعة ويتحكم بالتوجيه ذاتيا.

ويمكن للسائق إلغاء تفعيل هذا النظام في أي لحظة يختارها أثناء السير ليتابع قيادة المركبة، كأنه يقود أي سيارة عادية.

ويتوافر في هذه المركبة عديد من الميزات الأخرى، كميزة التشغيل عن بعد، وميزة استدعاء السيارة إلى مكان السائق عبر الهاتف، وميزة الركن الذاتي.