صورة تخيلية لنيسان GT_R

رسم مصممون صور توقعية لنيسان GT_R بمحرك وسطي على سبيل التجربة والنتيجة هي سيارة مشابهة بشكل غريب لفورد GT الخارقة.

لا تبدو فكرة GT_R بمحرك وسطي وسعر أغلى سخيفة او غير واقعية، لأن نيسان بالفعل رفعت من سعر ومستوى فخامة GT_R على مدار الأعوام الماضي، ولنذكر أن السيارة بدأت بسعر أقل من 100,000 دولار في 2007، والآن إذا رغبت في شراء جي تي ار نيزمو 2020 ستحتاج لأكثر من 200,000 دولار وفقا لموقع «متوراتي».

نيسان حتى الآن لم تكشف عن تفاصيل الجيل القادم من GT_R، وإن أكدت ان العلامة لها مستقبل، وربما سنراها على هيئة سوبركار هجينة لتنافس الموديلات الهجينة من فيراري ولامبورجيني ومكلارين وبورش.

