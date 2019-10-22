بالفيديو: جديد «بي إم دبليو غران كوبيه»

كشف العملاق الألماني لصناعة السيارات «بي إم دبليو» الطراز الجديد من الفئة الثانية الذي يعرف باسم «غران كوبيه»، الذي سيكون أحد موديلات الشركة للعام المقبل 2020.

ونشر «بي إم دبليو» الصور الترويجية الأولى، إضافة إلى مقطع تشويقي مثير يستعرض السيارة، التي تستعد لخوض غمار منافسة مبيعات السيارات الفاخرة من فئة السيدان.

وكشفت بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات أن إصدار النسخ الجديدة من غران كوبيه يأتي بهدف تعزيز المنافسة في أسواق السيارات التي لا تتوافر فيها النسخة السيدان من الفئة الأولى، التي تباع في عدد قليل من الأسواق.

كما كشفت التقارير أن المنافس الأول للفئة الثانية «غران كوبيه» 2020 سيكون طراز CLA 35 الذي يصدر من خطوط إنتاج العملاق الألماني الآخر «مرسيدس»، إلى جانب طراز S3 الذي يصدر من مصانع الشركة العريقة «أودي».

وستصدر «بي إم دبليو» نسختين من الفئة الثانية، الأولى ستعرف باسم موديل 228i xDrive، والثانية ستعرف باسم موديل M235i xDrive، وسنتعرف على إمكانات الثنائي الجديد من الشركة الألمانية في السطور القليلة المقبلة.

زودت الشركة الألمانية هذه النسخة بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات، وبسعة تصل إلى 2.0 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة 228 حصانًا، بمقدار تسارع من السكون وحتى 60 ميلًا في الساعة في غضون 6 ثوانٍ فقط.

تأتي هذه النسخة بنفس المحرك التوربيني لكن مع بعض التحسينات التقنية لتصل إلى قوة هائلة تبلغ 301 حصان، بمقدار تسارع من السكون وحتى 60 ميلًا في الساعة في غضون 4.7 ثانية فقط.

وفيما يخص ناقل السرعة، سيتصل كلا المحركين بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

هذا وسينتظر عشاق السيارات الظهور الرسمي الأول لنسخ الفئة الثانية خلال فعاليات معرض لوس أنجلس الدولي للسيارات، الذي يشارك فيه كبار الصناعة حول العالم.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»