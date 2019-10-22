موديلات عائلية جديدة من «فولكس فاغن»

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في عالم أخبار السيارات، أن المجموعة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «فولكس فاغن» تسعى جاهدة للتوسع والنمو داخل أسواق الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتمد هذا النمو على رفع عدد الموديلات التي تصدر للسوق الأميركية، من خلال طرح سيارات أكثر من فئة الـ«كروس أوفر» متعددة الاستخدامات والعائلية، التي تمتلك مكانة خاصة في قلوب قائدي السيارات في الولايات المتحدة.

وظهر العمل على هذه الخطة بشكل واضح حينما طرحت «فولكس فاغن» في وقت سابق طراز «أتلس كروس سبورت»، التي خصصت لغزو أسواق السيارات الأميركية.

وكشفت التقارير أن هناك طرازات أخرى ستصدر في الولايات المتحدة، واستندت في ذلك لتصريحات المدير التنفيذي لـ«فولكس فاغن» بالولايات المتحدة، سكوت كيوف، الذي صرح قائلًا: «هناك سيارتان جديدتان من هذه الفئة ستقوم فولكس فاغن بطرحهما قبل نهاية العام الجاري 2019، وستأتي بحجم أصغر من طراز تيغوان الشهير».

يذكر أن السيارات العائلية متعددة الاستخدامات من «فولكس فاغن» تحقق نجاحات كبيرة على صعيد المبيعات في السوق الأميركية، حيث تمثل نسبة 52% من إجمالي المبيعات في أميركا فقط للشركة الألمانية.

أتلس كروس سبورت

وكشفت مجموعة «فولكس فاغن» لأول مرة طراز «أتلس كروس سبورت» خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، في دورة العام الماضي 2018.

ويأتي بمحرك توربيني من فئة V8 الشهيرة، ويتميز بأنه متعدد السعات، بسعة تصل إلى 2.0 لتر أو 3.6 لتر، لتستطيع السيارة الجديدة من «فولكس فاغن» توليد قوة جيدة تصل إلى 276 حصانًا كاملة، لتعلن بشكل غيرمباشر عن تحسينات خاصة بالمحرك، حيث جاءت النسخة الماضية من «أتلس كروس سبورت» بمحرك تصل قوته إلى 235 حصانًا فقط.

وسيتصل المحرك الجديد بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي رباعي للإطارات.

كما كشفت المجموعة الألمانية عن الموعد الرسمي لطرح «أتلس كروس سبورت» للبيع في الأسواق، وأكدت أن الطراز سينطلق خلال موسم الربيع المقبل من العام المقبل 2020.

ولكنها فرضت الصمت على التكلفة والسعر الرسمي للطراز المنتظر للأسواق الأميركية حتى الآن.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»