«أودي» تعيد طرح طراز «A6 Allroad»

كشفت جريدة عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات، بعض الأخبارأن شركة «أودي» اتخذت قرارًا حاسمًا بإعادة طرح طراز «A6 Allroad» في سوق السيارات الأميركية في مطلع العام المقبل 2020.

وكانت الشركة الألمانية كشفت طراز «A6 Allroad» لأول مرة في شهر يونيو من العام الجاري 2019، الذي يأتي ضمن احتفالية كبيرة للشركة بمرور 20 عامًا على ظهور هذا الطراز لأول مرة في 1999.

ويأتي الطراز «A6 Allroad» من «أودي» بمحرك يحمل تقنية عالية الجودة من نوعية الـV6 الشهيرة، وبسعة تصل إلى 3.0 لتر لتستطيع السيارة الانطلاق بقوة تصل إلى 335 حصانًا كاملة.

كما كشفت التقارير أن محرك السيارة «A6 Allroad» سيتصل بناقل سرعة ثنائي الكلتش مكون من 7 سرعات مختلفة، وبالنظر لكل الأرقام السابقة، يمكننا القول إن نسخة السيارة في الأسواق الأميركية ستختلف عن النسخة التي صدرت للأسواق الأوروبية.

وحتى هذه اللحظة، تكتمت الشركة الألمانية «أودي» عن السعر الرسمي للسيارة في السوق الأميركية، ولكن يظن خبراء ورواد عالم السيارات أنه لن يبتعد كثيرًا عن سعر السيارة في السوق الأوروبية، الذي يصل إلى نحو 61 ألف يورو.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»