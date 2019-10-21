سيارة كهربائية فائقة من «تويوتا»

«تويوتا» تدخل عالم السيارات الكهربائية بمركبة متطورة (الإنترنت)

أعلنت الشركة العملاقة في صناعة السيارات «تويوتا» سيارتها الكهربائية، التي تأتي بميزات خاصة تجعل منها واحدة من أكثر المركبات الكهربائية تطورًا في العالم، حسب الخبراء.

وجاءت السيارة الجديدة «LQ» بهيكل مميز مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة، مزود بكاميرات تساعد السائق على رؤية كامل محيط السيارة، حسب «فيستي».

وحصلت هذه المركبة على مقصورة مخصصة لـ 4 ركاب، بها واجهة قيادة تعمل باللمس، ومزودة بمساعدات رقمية تمكِّن السائق من التحكم بالسيارة وتقنياتها عبر الأوامر الصوتية، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة «LQ» على نظام قيادة ذاتي يريح السائق تمامًا من عناء القيادة، ونظام يساعدها عبر الأقمار الصناعية من إيجاد مكان لركنها، إضافة إلى نظام خاص لتنقية الهواء في المقصورة، قادر على تنقية ما يعادل ألف لتر من الهواء في الساعة.

«تويوتا» تدخل عالم السيارات الكهربائية بمركبة متطورة (الإنترنت)