صور تجسسية للجيل القادم من «كاديلاك إسكاليد»

تمكن المصورون التجسسيون من رصد صور تجسسية للجيل الثامن من «إسكاليد» أثناء إجراء اختباراتها في الشوارع العامة، حيث تمكنوا من تصوير مقصورة القيادة في الوقت الذي لم تكن فيه مغطاة بالكامل.

الصور التجسسية تكشف بوضوح لوحة القيادة والكونسول الوسطي الذي زُين بالخشب الطبيعي ذي الجودة العالية، أما العنصر الأساسي في الداخلية الذي يثبت بأن التصميم مستوحى من إسكالا هو شاشة العرض الضخمة التي دمجت شاشتين رقميتين بشكل أفقي، جاءت إحداهما لعرض المعلومات الخاصة بنظام الترفيه والأخرى كلوحة عدادات. ويتضح حصولها على عصا ناقل حركة إلكتروني تم تثبيته في الكونسول الوسطي عوضًا عما كان عليه في السابق بجانب المقود وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

سيتم الكشف عن «إسكاليد» 2021 في الربع الأول من 2020 وستحصل على تغيير جدري داخل وخارجي. وتشير التقارير إلى توفر فئتين جديدتين لم تكنا متوفرتين في السابق، بالإضافة إلى الفئات القياسية، إحداهما فئة هجينة كهربائية بالكامل والأخرى فئة ذات أداء رياضي.

