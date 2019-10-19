بالفيديو: تعرف إلى جديد «جاز هوندا»

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «هوندا» عن عزمها المشاركة ضمن فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، الذي سيفتح أبوابه للحضور الشهر الجاري في دورته المرتقبة للعام 2019.

وهنا تأتي مفاجأة «هوندا»، حيث كشف بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات عن الصور الترويجية الأولى لطراز جديد من «هوندا» سيعرف باسم «جاز»، ويتوقع أن تقوم الشركة اليابانية بإزاحة الستار عنه خلال فعاليات معرض طوكيو المنتظر.

نظرة على هوندا باسبورت 2019

وظهر الطراز الجديد من خلال الصور بإضاءة خافتة لم تكشف عن تفاصيل التصميم، ولكن ظهر جليا أن طراز «جاز» الجديد سيأتي بتصميم من فئة الهاتش باك الرياضية.

ولكن استطاع بعض المواقع العالمية المتخصصة في أخبار عالم السيارات نشر فيديو مثير أثناء اختبارات السيارة الجديدة من هوندا على أحد مضامير السباق، وجاءت بزي خارجي مموه يخفي بعض ملامح التصميم.

يذكر أن معرض طوكيو الدولي للسيارات يستعد لفتح أبوابه للحضور في يوم 23 من الشهر الجاري، وتشارك فيه كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية بشكل خاص، وبشكل عام الشركات العالمية.

كما أن هناك كثيرا من الشركات العريقة قد أعلنت مشاركتها رسميا خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات، أبرزها «تويوتا»، التي ستقدم الجيل الجديد من طراز ياريس، وشركة «بيجو»، التي ستقدم النسخة الجديدة من طراز 208، وشركة «أوبل»، التي ستعرض من خلال المنصة المخصصة لها الجيل الجديد من طراز كورسا.

هذا المحتوى من تيربو العرب