بالفيديو: تفاصيل جديدة عن إنفينيتي «QX50»

كشف خط إنتاج إنفينيتي التابع للشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «نيسان» عن إصدار النسخة الجديدة من طراز «QX50»، التي يعتبرها رواد وخبراء عالم السيارات واحدة من أشهر المركبات التي تعتمد على نظام دفع رباعي للعجلات في الأسواق.

التصميم الخارجي:

تأتي إنفينيتي «QX50» بتصميم خارجي أنيق للغاية لم يغفل أهمية استغلال المعايير الأساسية الأيروديناميكية، ولفت أنظار محبي السيارات رباعية الدفع الواجهة الأمامية العريضة المطلية بالكروم النقي وفتحات تهوية كبيرة للمحرك، جنبا إلى جنب مع مصابيح أمامية قوية تعتمد على تكنولوجيا الـ«LED»، والإطارات الرياضية المميزة.

إنفينيتي Q إنسبيريشن الاختبارية تذهل العالم بتصميمها الرائع

التصميم الداخلي:

من داخل قمرة القيادة، تستطيع السيارة إنفينيتي «QX50» استيعاب خمسة أشخاص بارتياحية كبيرة، على مقاعد جلدية فارهة من جلود الأنتارا الشهيرة مع ثلاث شاشات لاستعراض البيانات وبرامج المالتيميديا، اثنتان منها في المنتصف يتم التحكم بهما بواسطة تكنولوجيا اللمس.

إنفينيتي «QX50 2019» تظهر في أول صورة تشويقية من الشركة

كما زينت إنفينيتي«QX50» من الداخل بقطع من الخشب الفاخر، وإمكانية عرض بيانات السيارات على الزجاج الأمامي لقائد السيارة.

الأداء:

زودت إنفينيتي «QX50» بمحرك توربيني قوي مكون من أربع أسطوانات، ليستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 286 حصانا، وقدرة على التسارع من السكون وحتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.3 ثانية فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة، وسيتصل هذا المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

إلى جانب هذا، سنجد بعض التقنيات الأخرى، مثل أنظمة منع الانزلاق على المنعطفات على السرعات العالية، والأجهزة الحسية لاستشعار الأجسام القريبة، والكاميرات التي ترصد محيط السيارة إنفينيتي «QX50» بالكامل.

هذا المحتوى من تيربو العرب