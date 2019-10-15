تعرف على مميزات فيات 500X الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 03:46 مساء

كشفت الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات «فيات» عن الطراز الجديد المنتظر X500 والذي سيكون ضمن مجموعة موديلات الشركة للعام المقبل 2020.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الشركة الإيطالية بمرور 120 عاماً على تأسيسها على أيدي جيوفاني أنييلي ومجموعة من المستثمرين.

وقاد جوفاني شركة فيات حتى وفاته سنة 1943، وأنتجت فيات أولى سياراتها العام 1903، وفي العام 1908 أنتجت أول محرك للطائرات.

واستطاعت سيارات فيات أن تفرض نفسها في فترة قصيرة وتحقق مبيعات هائلة. حيث نجحت الشركة الإيطالية في تصميم وإنتاج سيارات تتفوق على مثيلاتها الأوروبية في الأداء والابتكارات بسعر جيد للغاية.

كما يطلق على طرازات فيات لقب «السيارات العذراء» الوحيدة في العالم، حيث ظلت وحتى العام 2010 من إنتاج خالص للشركة بنسبة 100%.

وكانت فيات أصدرت عدة طرازات أخرى كموديل العام 2020، كانت واحدة منها نسخة العقرب الأحمر التي تأتي من صميم طراز 124 الرياضي الشهير.

ونشرت الشركة الإيطالية الصور التشويقية الأولى لإطلالة طراز 500X، الذي سيغزو أسواق السيارات بداية من الربع الرابع لعام 2019.

وزودت فيات طراز 500X بمحرك توربيني جيد مكون من 4 أسطوانات، يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 177 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر، وسيتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

كما كشفت الشركة الإيطالية فيات عن السعر الرسمي في الأسواق لطراز 500X، وأكدت أنه سيبدأ من 27.230 ألف دولار أميركي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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