وقف إنتاج دراجة «هارلي ديفيدسون» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 01:14 مساء
هارلي ديفيدسون تعلق إنتاج دراجتها الكهربائية (أ ف ب)

علقت «هارلي ديفيدسون» إنتاج وتسليم نموذجها من الدراجات النارية الكهربائية «لايفواير»، الذي كانت تستند عليه جزئيا في استراتيجيتها لتنويع نشاطها، حسب بيان الشركة.

وأوضحت الشركة «اكتشفنا عيبا خلال آخر عملية أجريناها لمراقبة الجودة، علّقنا الإنتاج وعمليات التسليم، وبدأنا إجراء اختبارات وتحليلات إضافية تتقدم بطريقة مُرضية».

وأشار صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن قرار تعليق الإنتاج اتخذ بعد رصد مشكلة متصلة بشحن بطارية المركبة. ولم تحدد الشركة المصنّعة أي موعد لاستئناف إنتاج دراجتها الكهربائية.

نموذج «لايفواير» الذي كشف عنه سنة 2014 متوافر في نقاط بيع في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية منذ الخريف الحالي بسعر 30 ألف دولار تقريبا، بحسب موقع «هارلي ديفيدسون».

وعوّلت الشركة الأميركية على المركبات الكهربائية لاستقطاب جمهور شاب، في ظل ارتفاع معدل أعمار الزبائن التقليديين والنقص في تجديد منتجاتها. وتراجعت مبيعات «هارلي ديفيدسون» بنسبة تفوق 6% في الربع الثاني من 2019.

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