دايهاتسو تكشف 4 سيارات اختبارية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 10:59 صباحا

تعمل شركة دايهاتسو إحدى شركات الصانعة اليابانية تويوتا للكشف عن أربع سيارات اختبارية ليتم تدشينها خلال فعاليات معرض طوكيو القادم.

أولها هي الكروس أوفر Waku Waku والتي أكدت الشركة العمل على نسخة إنتاجية منها. حيث تأتي بتصميم صندوقي وصدامات للطرق الوعرة مع ارتفاع ملحوظ عن الأرض، لتصبح منافسة لسوزوكي جيمني، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستكشف الشركة كذلك عن الشاحنة الصغيرة Tsumu Tsumu والتي ستزود بطائرة صغيرة دون طيار مع احتمالية حصولها على وحدة تخييم, وWai Wai بستة مقاعد وثلاثة صفوف وتصميم بسيط، وأخيراً Ico Ico الميني فان بنظام قيادة ذاتية بشكل كامل.
 

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