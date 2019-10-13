بالفيديو: تعرف على أقوى طراز من لامبورغيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 11:44 صباحا

أطلق العملاق الإيطالي المتخصص في صناعة السيارات الخارقة «لامبورغيني» الطراز الجديد سيان للعام 2020، التي تعتبر أول موديل هجين من «لامبورغيني» والسيارة الأقوى على الإطلاق في تاريخ الشركة.

التصميم الخارجي:
تصميم عدواني وخطوط حادة تدل على شخصية قوية للسيارة على الطرقات، مع مصابيح أمامية دائرية وإضاءة على شكل حرف الـY في اللغة الإنجليزية، إلى جانب المصابيح الخلفية سداسية التصميم مع عوادم سداسية الأضلع هي الأخرى.

بالإضافة إلى تصميم زعانف القرش الذي استمد قوته من ألياف الكربون القوية والخفيفة والتي حملت شارة 63 لتعكس عدد النسخ التي ستصنعها الشركة الإيطالية من هذا الطراز الخارق والحصري.
موديلات خاصة من لامبورغيني في بيبل بيتش ومونتيري

التصميم الداخلي:
من داخل قمرة القيادة، سنجد تجهيزات رياضية قياسية، تظهر جلياً من خلال المقاعد ذات التصميم الرياضي وعددات السيارة الرقمية ، ولم تنسى الشركة الإيطالية إضافة اللمسة الترفيهية التي تجسد هوية لامبورغيني.

الأداء:
زودت السيارة سيان الخارقة بمحرك تصل سعته إلى 6.5 لتر ومكون من 12 أسطوانة، وهو نفس المحرك الذي تم إضافته إلى السيارة SVJ.

إلا أنه يختلف على صعيد نظام الدعم الكهربائي الذي يأتي بقوة 48 فولت، ليضيف إلى قوة المحرك الأساسية 34 حصانا أخرى.

ومع هذا النظام الهجين ستصل القوة الإجمالية لسيارة سيان إلى 819 حصانا كاملة، لتصبح بهذا الرقم الطراز الأقوى في تاريخ الصانع الإيطالي. بمعدل تسارع من السكون وحتى 100 كم/س في غضون 2.8 ثوان فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س
لمبرجيني تنشر صورة تشويقية لسيارتها افنتادور SVJ

كما سيتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات يختلف مع كل نمط قيادة في السيارة، إلى جانب اعتماد السيارة على نظام دفع رباعي يتم التحكم به إلكترونياً، إلى جانب قفل تفاضلي ميكانيكي، ما يساعد في الثبات بشكل كبير على السرعات العالية.

هذا وقد أعلنت لامبورغيني عن بيع جميع نسخها الـ63 بشكل مسبق، مقابل 3.6 مليون دولار لكل واحدة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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