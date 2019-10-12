بالفيديو: طرق توفير الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 03:20 مساء

هناك سيارات تسحب كمية كبيرة من البنزين بدون سبب وأحيانا يكون السبب هو سعة المحرك والتكنولوجيا والتطور الهندسي.

لذلك نقدم اليك بالفيديو اسباب زيادة استهلاك البنزين وكيفية توفيره وذلك وفقا لقناة «عبد الحق» على «يوتيوب».

 

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