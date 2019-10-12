بالفيديو: تعرف على جديد جيتا من فولكس فاغن

كشفت الشركة الألمانية لصناعة السيارات «فولكس فاغن» النسخة الجديدة من فئة سيارات «جيتا» التي تمتلك شهرة خاصة بين محبي السيارات العائلية حول العالم.

وجاء كشف نسخة «جيتا» الجديدة من خلال نشر الشركة الألمانية الصور ومقطع الفيديو الترويجي للسيارة التي جاءت بتصميم جديد كليًّا.

تأتي «جيتا» من «فولكس فاغن» بإطلالة جديدة كليًّا، ظهرت جلية من خلال الواجهة الأمامية العريضة التي أضيف إليها عناصر الكروم القيمة، بجوار مصابيح أمامية قوية بتكنولوجيا الـLED، التي حصلت عليها المصابيح الخلفية هي الأخرى، إلى جانب جناح خلفي هوائي صغير، كما أضافت «فولكس» كاميرات أمامية وخلفية على الهيكل لتفادي الاصطدام.

التصميم الداخلي

- من داخل قمرة القيادة، سنجد إمكانية السيارة الجديدة «جيتا من استيعاب خمسة أشخاص بارتياحية على مقاعد من الجلد الفاخر، وشاشة ترفيهية مالتيميديا في الكونسول الوسطي يستطيع الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية، IOS وأندرويد أوتو.

الأداء

- تستعد «فولكس فاغن» لطرح النسخة الجديدة من «جيتا» بعدة خيارات على صعيد المحرك، جاءت كالتالي:

- محرك تصل سعته إلى 1.4 لتر يستطيع توليد قوة 110 أحصنة.

- محرك من فئة MPI بسعة تصل إلى 1.6 لتر ليستطيع توليد قوة 125 حصانًا.

وجميع هذه المحركات ستتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلى جانب بعض التكنولوجيا الأخرى مثل نظام مانع الانزلاق على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج، وأجهزة حسية لقياس المسافات وتفادي الاصطدام، وأخرى للمطر والضوء.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».