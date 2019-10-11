قد سيارتك ووفر الوقود

في ظل تزايد أسعار الوقود، يبحث معظمنا عن طرق يمكن من خلالها توفير استهلاك الوقود أثناء السير بالسيارة، وذلك ليس فقط لتوفير الوقود وإنما أيضا لحماية البيئة للأجيال القادمة وتقليص من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، حسب «موتوراتي».

وفيما يلي خمس نصائح مهمة يمكنك من خلالها الحد من استهلاك الوقود بشكل عملي في سيارتك:

اتبع جدول الصيانة، ولا تهمل الصيانة الدورية للسيارة.

تحقق من سلامة الإطارات الخاصة بك، وضغط الهواء بداخلها، وهل يسمح لك بعزم دوران كبير دون الحاجة إلى الضغط على مقود البنزين.

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لا تستخدم سيارتك كوحدة تخزين متنقلة، فهذا يجعلها تستهلك بنزينا أكبر لجر الحمولة التي بها.

خطط ليومك بشكل جيد، بحيث لا تهدر الطاقة في رحلات قد تستغرق وقتا وكمية أقل من الكيلومترات.

يجب عليك القيادة بشكل معقول ودون سرعة أو تهور.