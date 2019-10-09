خطأ غير مقصود يكشف تسريبات عن «ريدج لاين 2020»

طرحت هوندا قبل عامين سيارتها البيك آب متوسطة الحجم «ريدج لاين»، لكنها تأتي دون منصة الهيكلة فوق الإطار بل هيكلة موحدة، كما حصلت على دفع كلي وتعليق مستقل تماما.

وإذا كان المشتري لا يحتاج إلى شاحنة بقدرات خارقة على الطرق الوعرة، بل يرغب في بيك آب بكفاءة استهلاك وقود أفضل، فـ ريدج لاين ستكون الاختيار الأمثل له.

وكشفت وكالة هوندا في لويزيانا بأميركا بالخطأ -ومسحت التقرير بعد ذلك- أن الشاحنة ستحصل على تحديثات رئيسة لموديل عام 2020 كنسخة فيس ليفت، فبصرف النظر عن الشبك الأمامي المعاد تصميمه، فإن التغيير الأكثر إثارة للاهتمام سيكون تحت غطاء المحرك مع خيار هجين، حيث كشف الوكيل أنها ستحصل على محرك رباعي الأسطوانات 2 لتر متصل بزوج من المحركات الكهربائية، ولم يكشف عن بقية المواصفات الفنية، وفق «موتوراتي».

ويبدو أن هذا هو المحرك نفسه المستخدم في CR-V وأكورد الهجينة، لذا فيمكن توقع قوة تبلغ 212 حصانا على الأقل، في حين أن الطراز الحالي لريدج لاين يعمل بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بتنفس طبيعي بقوة 280 حصانا.

كما تحدث الوكيل عن بعض التحسينات في النظام الترفيهي، في حين لم تعلق هوندا على التسريبات، ولم تصدر أي تفاصيل رسمية أيضا، ونظرا لأننا نقترب من نهاية العام، فإن التحديث القادم لموديل 2020 سواء كان طفيفا أو شاملا سيكون في وقت مثالي لمنافسة فورد رانجر وغيرها.