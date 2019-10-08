طريقة التخلص من الرطوبة في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 11:11 صباحا

مع برودة الجو، تتعرض السيارة للرطوبة التي ينتج عنها العديد من المخاطر، التي بدورها تتسبب في تلف السيارة أحيانا.

وكشف خبراء صناعة السيارات خطورة عدم التخلص من الرطوبة داخل السيارة، موضحين أن ذلك يتسبب في تكثف الماء على النوافذ الزجاجية وانتشار رائحة العفن بالسيارة.

وهنا نستعرض بعض الخطوات التي من شأنها حماية سيارتك من الرطوبة، وفق موقع «سيدي» على الإنترنت.

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4 خطوات سهلة:
ضرورة إزالة الأوساخ الرطبة وماء الأمطار من الأحذية قبل ركوب السيارة، لخفض الرطوبة داخل المقصورة الداخلية للسيارة.

الاعتماد على الحصير المصنوع من المطاط، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينصح بتجفيفها من وقت لآخر، حتى لا يتبخر الماء عليها ويتكثف على النوافذ الزجاجية بفعل حرارة التدفئة.

تشغيل التدفئة ومكيف الهواء في آنٍ واحدٍ لإخراج الرطوبة البسيطة من السيارة.

إذا كانت سيارتك مجهزة بمكيف هواء أوتوماتيكي، فكل ما عليك فعله هو ضبط المكيف على وضع إزالة الصقيع «Defrost».

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