تكنولوجيا فائقة تتوج تحفة «إنفينيتي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 12:38 مساء

أضافت «إنفينيتي» نموذجا جديدا لواحدة من أشهر المركبات الرباعية الدفع الفارهة في الأسواق، وهي سيارة «QX50».

وتأتي «QX50» بهيكل غاية في الأناقة، مدروس وفق أحدث معايير الأيروديناميكية، ويتميز بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم، ومصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، ومزود بعجلات رياضية، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب، مغطاة بجلد الأنتارا الفاخر والمريح، وتزينت بعناصر من الخشب والكروم، وحصلت على واجهة قيادة متطورة مزودة بـ3 شاشات، اثنتان تعملان باللمس في منتصفها، وأخرى قبالة السائق.

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وحصلت «إنفينيتي» الجديدة على نظام لعرض البيانات على الزجاج قبالة السائق، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات والسرعات العالية، وكاميرات تعرض محيطها بالكامل، وحساسات لقياس المسافات.

وستعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بأربع أسطوانات، بعزم 286 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، بمقدورهما زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 6.3 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 230 كلم/ساعة.

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