إطارات ذكية تنبهك إذا أصابها ضرر وتخفض استهلاك الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 01:06 مساء

شهد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات أحدث ابتكارات شركة «كونتيننتال» وهي «الإطارات الذكية»، التي تعمل على خفض استهلاك الوقود.

وهذه الإطارات تحفل بمزايا وتقنيات حديثة، كما أن لها قدرات عالية للتكيف مع الطرق المختلفة أثناء السير، مما يجعلها تعتلي قمة صناعة الإطارات، وتمثل الواجهة المستقبلية لصناعة إطارات السيارات، وفق «موتوراتي».

وذكرت الشركة الألمانية الرائدة في صناعة إطارات السيارات عددًا من مزايا هذه الإطارات الذكية، ومنها تنبيه قائد السيارة في حال تعرض أحد الإطارات لأي ضرر أثناء السير، مع إمكانية خفض استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عن طريق قدرتها على ضبط ضغط الهواء بها بطريقة أوتوماتيكية.

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ومن المعروف أنه عند انخفاض ضغط الهواء داخل الإطار أثناء السير فإنه يسبب زيادة استهلاك الوقود، ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة التصاق الإطار بالأرض، مما يضطر معه المحرك إلى بذل جهد أكبر للتحرك بصورة طبيعية، لذا يضخ كمية أكبر من الوقود.

وأكدت دراسات علمية أنه في حال ما كانت الإطارات تعاني نقصًا في ضغط الهواء بنسبة 7.5 رطل لكل بوصة مربعة مثلاً، فإنها تتسبب في الاستهلاك السلبي للوقود بمعدل 2.8%.

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