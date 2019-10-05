نيسان تطلق نسخة جديدة من «ملكة الصحراء»

«نيسان» تزود «باترول» بعدد من المميزات المبهرة (الإنترنت)

أصدرت «نيسان» نسخة جديدة من سيارتها المعروفة باسم «ملكة الصحراء»، وهي سيارة «باترول» (Patrol)، ذائعة الصيت حول العالم.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل ضخم وأنيق، مزود بشبك أمامي عريض يحمل هوية V-motion، التي باتت علامة تميز سيارات نيسان الجديدة، وزودت بمصابيح LED وفتحات هوائية كبيرة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت «باترول» على قمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، متصلة بنظام مولتيميديا متطور يعمل مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر Android Auto وApple CarPlay، أسفلها شاشة أخرى بمقاس 7 بوصات للتحكم بخصائص وإعدادات السيارة.

وعدّلت «نيسان» في هذه السيارة أنظمة تبريد الهواء وتوزيعه في المقصورة، وزودتها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات.

وستطرح «باترول» الجديدة بنوعين من المحركات: محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 4 لترات وعزم 275 حصانا، ومحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 5.6 لتر وعزم 400 حصان.

«نيسان» تزود «باترول» بعدد من المميزات المبهرة (الإنترنت)