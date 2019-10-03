بالفيديو: تحفة الدفع الرباعي الجديدة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 12:44 مساء
زودت «تويوتا» هذه المركبة بكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة السيارات «تويوتا» أخيرا نموذجها الجديد من سيارات RAV4، التي يعشقها الملايين من محبي المركبات رباعية الدفع حول العالم.

وجاءت RAV4 الجديدة بهيكل أنيق وعصري بطول 460 سم وعرض 185 سم، يميزه التصميم المميز للواجهة الأمامية، التي تزينت بشبك من الكروم وفتحات هوائية كبيرة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على قمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة تعمل باللمس في منتصفها، وأخرى بمقاس 8 بوصات قبالة السائق مباشرة.

وزودت «تويوتا» هذه المركبة بكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات لقياس المسافات، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام لتسخين الزجاج والمرايا.

وتعمل RAV4 الجديدة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، ونوعين من المحركات، محركات بسعة لترين وعزم 150 حصانا، ومحركات بسعة 2.5 لتر وعزم 200 حصان.

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