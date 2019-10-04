تعرف على سعر كروس أوفر تويوتا «C-HR 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 08:53 صباحا

كشفت الصانعة اليابانية رسميا عن سيارة الكروس أوفر اليابانية «تويوتا C-HR 2020» بتحديثات جديدة.

من حيث التصميم الخارجي حصلت تويوتا الكروس أوفر على تجديدات على الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، التي أصبحت تأتي قياسيا مع أضواء ليد، LED، كما وصلت إلى الصادم الأمامي ومداخل الهواء، ويتضح لنا وجود لمسات سوداء في مقدمة السيارة. ومن الجوانب أصبحت سيارة تويوتا C-HR نسخة LE تتوافر مع جنوط قياس 17 إنشا، أما نسخة ليميتد من تويوتا «سي إتش أر» فأصبحت تسير على جنوط قياس 18 إنشا.

تأتي داخلية السيارة مع شاشة تعمل على اللمس قياس 8 إنشات تدعم تطبيقات آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وأمازون أليكسا.

أما عن المواصفات الميكانيكية فتعتمد تويوتا C-HR على محرك 4 سلندرات سعة لترين يصدر منه قوة 144 حصانا و188 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير CVT من 7 سرعات.

يبلغ معدل استهلاك البنزين لهذه السيارة على الطرق السريعة 7.6 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم، و8.7 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم على الطرق المدنية.

يبدأ سعر «تويوتا C-HR 2020» نسخة ليمتيد العالمي من 26,350 دولارا أميركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضد «الحكومة والسياسيين والعمائم».. متظاهرون عراقيون: حراكنا «شعبي» دون حزب أو ...
عربى
مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
ليبيا
وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للسيطرة على أعراض نزلة البرد