تعرف على سعر كروس أوفر تويوتا «C-HR 2020»

كشفت الصانعة اليابانية رسميا عن سيارة الكروس أوفر اليابانية «تويوتا C-HR 2020» بتحديثات جديدة.

من حيث التصميم الخارجي حصلت تويوتا الكروس أوفر على تجديدات على الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، التي أصبحت تأتي قياسيا مع أضواء ليد، LED، كما وصلت إلى الصادم الأمامي ومداخل الهواء، ويتضح لنا وجود لمسات سوداء في مقدمة السيارة. ومن الجوانب أصبحت سيارة تويوتا C-HR نسخة LE تتوافر مع جنوط قياس 17 إنشا، أما نسخة ليميتد من تويوتا «سي إتش أر» فأصبحت تسير على جنوط قياس 18 إنشا.

تأتي داخلية السيارة مع شاشة تعمل على اللمس قياس 8 إنشات تدعم تطبيقات آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وأمازون أليكسا.

أما عن المواصفات الميكانيكية فتعتمد تويوتا C-HR على محرك 4 سلندرات سعة لترين يصدر منه قوة 144 حصانا و188 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير CVT من 7 سرعات.

يبلغ معدل استهلاك البنزين لهذه السيارة على الطرق السريعة 7.6 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم، و8.7 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم على الطرق المدنية.

يبدأ سعر «تويوتا C-HR 2020» نسخة ليمتيد العالمي من 26,350 دولارا أميركيا.