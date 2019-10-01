سيارات كهربائية جديدة من «كيا»

تقدم الشركة الكورية «كيا» العديد من الموديلات الكهربائية، ويبدو أن الشركة تعمل على توسيع نطاق النسخ الكهربائية للأجيال القادمة من «سيد» و«اكسيد».

مدير عمليات الشركة في أوروبا تحدث عن أن بدء إنتاج موديلات «سيد» و«اكسيد» الهجينة سيبدأ في نوفمبر المقبل، مؤكدًا دراسة الشركة لطرح نسخ كهربائية بالكامل، كما صرح بأن سيارة «Imagine By Kia» الاختبارية المعروضة في جنيف هذا العام ستحصل على موديل إنتاجي كهربائي في 2021 وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

هذه السيارة الاختبارية كانت مزيجًا من عدة فئات بين السيدان والهاتشباك والـ «SUV» مع تصميم خارجي وداخلي جريء للغاية بـ 21 شاشة عالية الجودة فوق لوحة القيادة لخلق تأثير فريد من نوعه.

