سيارات كهربائية جديدة من «كيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 04:32 مساء

تقدم الشركة الكورية «كيا» العديد من الموديلات الكهربائية، ويبدو أن الشركة تعمل على توسيع نطاق النسخ الكهربائية للأجيال القادمة من «سيد» و«اكسيد».

مدير عمليات الشركة في أوروبا تحدث عن أن بدء إنتاج موديلات «سيد» و«اكسيد» الهجينة سيبدأ في نوفمبر المقبل، مؤكدًا دراسة الشركة لطرح نسخ كهربائية بالكامل، كما صرح بأن سيارة «Imagine By Kia» الاختبارية المعروضة في جنيف هذا العام ستحصل على موديل إنتاجي كهربائي في 2021 وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

هذه السيارة الاختبارية كانت مزيجًا من عدة فئات بين السيدان والهاتشباك والـ «SUV» مع تصميم خارجي وداخلي جريء للغاية بـ 21 شاشة عالية الجودة فوق لوحة القيادة لخلق تأثير فريد من نوعه.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة