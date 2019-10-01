«أستون مارتن» تعود بالزمن إلى الوراء

كشفت بعض التقارير الصحفية خطة الشركة العريقة لصناعة السيارات الفارهة، التي تتضمن خطة قوية لإعادة طرح إحدى النسخ الكلاسيكية الشهيرة من نفس العلامة التجارية «أستون مارتن».

وستحاول شركة «أستون مارتن» إعادة إحياء الطراز الشهير «DBR 1 سبيد ستير»، الذي لمع نجمه في فترة الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي، ولكن مع سمات حديثة وإطلالة من مستقبل الشركة

كما شارك نفس الطراز في العديد من سباقات السيارات، أبرزها السباق الشهير والعريق «لي مانس»، الذي فاز به في إحدى المرات خلال العام 1959

ولم يتبقَ سوى نسخ قليلة من هذه السيارة الكلاسيكية الشهيرة «DBR 1 سبيد ستير»، وكانت الأخيرة التي ظهرت على الساحات العالمية تم بيعها في مزاد علني كبير في العام 2017، بمبلغ خيالي تحدثت عنه وسائل الإعلام في كل مكان، وصل إلى 22.5 مليون دولار أميركي

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيد فيها إحدى الشركات طرح نسخ من موديلات قديمة بتحسينات حديثة، وكانت الرائدة في ذلك الشركة الإيطالية العريقة «فيراري»، التي أعادت إطلاق السيارة «مونزا SP1».

هذا المحتوى من «تيربو العرب»