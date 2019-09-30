مازدا الكهربائية في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:57 صباحا

كشفت تقارير صحفية عن استعدادات الشركة اليابانية العملاقة «مازدا»، للمشاركة في فعاليات معرض طوكيو القادم الذي يستعد لفتح أبوابه للحضور خلال أيام.

وأوضحت التقارير أن شركة «مازدا» تنوي المشاركة ضمن فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات من خلال إصدار طراز جديد، يعتمد كليا على الطاقة الكهربائية في توليد الحركة، ولكن تكتمت الشركة عن مواصفات السيارة المنتظرة.

وفي هذا السياق، صرح «يوشيكازو ناجاي» المتحدث الإعلامي الرسمي باسم شركة مازدا قائلا «سيتم عرض طراز جديد، يعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل في توليد الحركة، ولكنها ستكون نسخة اختبارية فقط في الوقت الحالي».

وكشفت التقارير عن بعض أسرار السيارة الاختبارية من داخل جدران الشركة اليابانية، مثل المحرك الكهربائي الذي سيتمكن من توليد قوة جيدة تصل إلى 141 حصانا.

كما تشير التسريبات أن الطراز الجديد من مازدا سيحمل حزمة بطاريات قوية تستطيع العمل بمعدل 35.5 كيلووات في السعة، مع مسافة سير محدودة بحسب الشحنة الواحدة للبطارية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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