تعرف على مميزات تيتان نيسان 2020

كشفت الصانعة اليابانية سياراتها البيك أب نيسان تيتان 2020 في معرض ولاية تكساس.

التصميم الخارجي لنيسان تيتان 2020 يشتمل على شبك أمامي متوافر بثلاثة أنماط مختلفة، وواجهة خلفية جديدة ومصابيح أمامية LED ومصابيح نهارية LED تأتي بشكل قياسي في إصدارات Pro-4X وSL وPlatinum Reserve، وتقدم نيسان أيضاً إصدارات S وSV الأقل دون مصابيح أمامية LED قياسية، كما يحصل الصندوق الخلفي على نظام إضاءة جديد يستخدم أربعة مصابيح LED لإضاءته بالكامل وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

المقصورة الداخلية زودت بشاشة مركزية قياس 8 بوصات أو 9 بوصات بشكل اختياري، وتتميز أيضاً بقبضات مساعدة داخلية إضافية، وتحسينات على مناطق التخزين على لوحة الباب، مع فتحة سقف بانورامية.

المواصفات الميكانيكية لـ نيسان تيتان 2020 تأتي بمحرك V8 القياسي سعة 5.6 لتر يولد الآن 400 حصان و560 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة جديد بـ 9 سرعات.

تيتان ستحصل على نظام «Off-Road Gauge» للدفع الكلي الجديد، والقفل التفاضلي الإلكتروني الخلفي، ونظام التحكم في النزول من التل (يقتصر على طراز Pro- 4X)، مما يجعل السير على الطرق غير الممهدة أمراً أسهل، كما تحصل على تقنيات أمان إضافية، حيث تتوافر بثماني وسائد هوائية بدلاً عن ست في السابق.

بالإضافة إلى مجموعة مزايا الأمان Nissan Safety Shield 360 المتقدمة، والتي تتألف من مكابح طوارئ أوتوماتيكية أمامية مع نظام كشف المشاة، ومكابح طوارئ عكسية، ومراقب النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتحذير مغادرة المسار.

