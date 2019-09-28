تحفة «أودي» الجديدة بنظام مانع للانزلاق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 03:41 مساء
«أودي» تذهل عشاقها برباعية دفع رياضية جديدة (الإنترنت)

قدمت «أودي» لسوق السيارات أخيرًا مركبة «كروس أوفر»، بمواصفات متيمزة بالنسبة لسيارة رياضية.

وتتمتع سيارة «RS Q3 2020» الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزود بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة، إضافة إلى مصابيح LED فريدة الشكل، حسب «فيستي».

وينتظر طرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري، بسعر يتراوح بين 63 و75 ألف دولار.

وتتضمن السيارة قمرة مميزة فيها مقاعد جلدية مريحة، ونظام مولتيميديا متطورًا، ومقودًا رياضيًّا، وشاشة تعمل باللمس للتحكم بمعظم خصائص المركبة، وزوِّدت بنظام يمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظام يتحكم بالفرامل على السرعات العالية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وفق «روسيا اليوم».

وتعتمد السيارة على محرك توربيني خاص بـ 5 أسطوانات، بعزم 400 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة خلال 4 ثوانٍ ونصف الثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 280 كلم/ ساعة.

«أودي» تذهل عشاقها برباعية دفع رياضية جديدة (الإنترنت)
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